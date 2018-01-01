الأحد 15/يوليه/2018 - 08:09 م
مقتل 4 متظاهرين وإصابة 120 في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية جنوبي البلاد
وكالات
dostor.org/2250492
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، مقتل 4 مدنيين وإصابة 120 آخرين خلال حصيلة التظاهرات الشعبية في محافظات الجنوب.
وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) بأن عدة محافظات جنوبي العراق قد شهدت احتجاجات شعبية، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير الوظائف، وشملت الاحتجاجات محافظات البصرة وذي قار وواسط وغيرها.
وفي السياق ذاته، أصيب نحو 50 شخصًا من القوات الأمنية والمتظاهرين بجروح مختلفة إثر مواجهات اندلعت بين الجانبين في موقع الشركات النفطية في مدينة البصرة.