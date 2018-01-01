​ إنهم يأكلون البلاستيك.. ويستوردون الشائعات!‏





لا يوجد أى دليل عملى أو واقعى على أن شركة، مؤسسة، أو جهة مصرية استوردت الأرز البلاستيكى، أو الأرز الصينى، المشكوك فى وجوده أصلًا. لكن الثابت، هو أن مصريين استوردوا تلك ‏الشائعة، التى ظهرت لأول مرة فى ٢٠١١، ولم يتم تداولها إلا فى عدة دول، عربية وإفريقية، لأسباب يمكنك استنتاجها!.‏

يقول الواقع إن الأرز، بالذات، من السلع الاستراتيجية، التى من المفترض أن توليها الدولة اهتمامًا خاصًا. وتقول الضوابط التى تطبقها الدولة إن الشحنات المستوردة من كل المواد الغذائية، والأرز من ‏بينها أو أبرزها، تخضع للفحص النوعى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد حصولها على شهادات من جهات رقابية عديدة على مطابقتها للمواصفات. ومع ‏ذلك، ترددت (وتتردد) شائعات، تزعم أن شحنات من ذلك الأرز «الصينى»، المصنوع من البلاستيك، دخلت إلى البلاد، ويتم بيعها فى الأسواق!.‏

يغيظك، أو على الأقل يحيرك أن تستمر تلك الشائعات فى الانتشار، وأن يتواصل تداولها على نطاق واسع، للمرة الثالثة، خلال أقل من سنتين. دون أن يلتفت من ينشرون ويتداولون إلى بيانات النفى ‏السابقة، أو إلى البيانات الجديدة التى كان أحدثها ذلك الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذى نفت فيه بشكل قاطع وواضح دخول شحنات من الأرز غير المطابقة للمواصفات ‏المصرية من أى من الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية. ويغيظك أكثر، أو على الأقل يحيرك بدرجة أكبر، أن المواطنين الطيبين، قبل أن يلتقطوا أنفاسهم، فوجئوا بشائعة «البيض» البلاستيك، وقد تصلهم ‏قريبًا شائعة جوز الهند «الأسمنتى» التى لا أعرف سببًا، لتأخر وصولها إلى مصر!. ‏

ليس هذا هو الظهور الأول لتلك الشائعة، شائعة استيراد أرز بلاستيك. إذ ظهرت فى يونيو ٢٠١٦، وفى فبراير ٢٠١٧، وفى المرتين قامت كل الجهات المعنية بنفيها: وزارة التموين، الهيئة العامة ‏للرقابة على الصادرات والواردات، الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. لكن الملاحظ هو ‏أن الشائعة لم تحقق فى المرتين السابقتين الأثر نفسه الذى حققته الشائعة الأخيرة، ربما لأن المواطنين قبل سنتين، ثم سنة، كانوا أرجح عقلًا، وربما لأن الشائعة الأخيرة تزامنت مع الإعلان عن فتح باب ‏استيراد الأرز لتوفير احتياجات المواطنين من الأرز التموينى بعد قرار الحكومة تقليص مساحات زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه.‏

فى المرات الثلاث، سبقت الشائعات الأصلية، شائعات تمهيدية، قد يكون هدفها جعل الأدمغة أكثر قابلية للغسل، زعمت أن الصين اخترعت نوعًا جديدًا من الأرز، عبارة عن خليط من نشا البطاطس ‏والبلاستيك، لا يمكن تمييزه فى شكله عن الأرز الطبيعى. وحتى تصبح العقول مهيأة بدرجة أكبر، انتشرت نصائح على المواقع الإلكترونية، وعلى المنتديات والمجموعات (الجروبات) النسائية، ترشد ربة ‏المنزل «الناصحة» إلى الطريقة التى يمكنها بها اكتشاف ما إذا كان الأرز طبيعيًا أو بلاستيكيًا: انقعى كوبًا من الأرز فى الماء، فإذا استقر فى قاع الإناء فهو أرز طبيعى، وإذا طفا على السطح.. اطحنى ‏حبات الأرز فإذا ظهر مسحوق أبيض يشبه النشا فهو أرز طبيعى، ولكن إن تشكلت مادة صفراء فهو أرز مغشوش، وأخيرًا ضعى الأرز على النار مباشرة، فإذا احترق وساح واشتعل فهو مغشوش وإذا... ‏و... و... غيرها من النصائح التى لا يمكن أن يستفيد منها أو يقوم بتطبيقها إلا كائنات تبلع.. ولا تمضغ!.‏

الأرجح، هو أن هذه الشائعات تستهدف سمعة السوق الصينية الغذائية. ومعروف أن الصين هى أكبر منتجى الأرز فى العالم. وما يؤكد هذا الترجيح هو أن الظهور الأول لشائعة الأرز البلاستيك، كان ‏فى جريدة «كوريا تايم» التى اتهمت الصين، فى ٢٠١١، بأنها قامت بتصدير أرز مغشوش للعديد من دول العالم، تم تصنيعه من خليط البطاطا والبطاطس، إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعى، ولا ‏يمكن تمييزه عن الطبيعى إلا بعد الطهى. وزعمت الجريدة الكورية الجنوبية أن دراسات «علمية» أفادت بأن تناول ثلاثة أطباق من الأرز المغشوش يساوى تناول كيس بلاستيكى كامل، الأمر الذى يرتبط ‏بأمراض خطيرة فى الجهاز الهضمى وقد تكون قاتلة، لأنه (ثنائى فينول أ) وفئة من المواد الكيميائية تُسمى الفثالات والتى عادة ما توجد فى البلاستيك، وتؤدى إلى تعطيل وظائف الهرمونات!.‏

موقع «سنوبس» المتخصص فى فضح الشائعات التى تتداولها شبكات التواصل الاجتماعى، سبق أن نشر تقريرًا مطولًا فى ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ تتبع فيه الشائعة منذ ظهورها فى ٢٠١١ وانتهى فى النهاية ‏إلى أن الأمر ليس أكثر من شائعة، ولا يوجد أى دليل مادى على صحتها. ومع أن سبع سنوات مرت دون أن يرى «كائن حى» هذا الاختراع، إلا أن الشائعة لا تكاد تختفى، حتى تظهر من جديد. وكان ‏ظهورها الأبرز فى السعودية. وفى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦ أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة بيانًا أوضحت فيه أن منتجات الأرز «تخضع للفحص الفيزيائى المشتمل على فحص النقاوة والتأكد من ‏خلوها من البذور السامة والضارة، والروائح غير المعتادة، وفحص اللون وطول الحبة، وإخضاعها لعملية الطهى للتأكد من الخواص الطبيعية للأرز، والفحص الكيميائى المشتمل على بقايا الملوثات ‏والمبيدات، والفحص الميكروبى للتأكد سلامتها وخلوها من السموم الفطرية».‏

الظهور الآخر، الخاص والمميز للشائعة، كان فى ديسمبر ٢٠١٦ حين زعمت صحف ووكالات أنباء أن مصلحة الجمارك فى نيجيريا صادرت كمية ضخمة من «الأرز البلاستيك»، ونسبت إلى هارونا ‏مامودو، رئيس مصلحة الجمارك بمدينة لاجوس النيجيرية، تصريحات قال فيها إنه كان من المقرر بيع الأرز المزيف فى الأسواق فى موسم الأعياد. وأضاف: «الأرز صار لزجًا جدًا بعد غليه، والله وحده ‏يعلم ما الذى كان سيحدث لو أكله الناس». غير أن السلطات النيجيرية نفت ذلك تمامًا. وتحت عنوان «أزمة فى موريتانيا بعد اكتشاف أرز بلاستيكى»، تناول الموقع الإلكترونى لقناة «الجزيرة» القطرية، ‏الشائعة حين وصلت إلى نواكشوط فى فبراير ٢٠١٧، وزعم الموقع المشبوه التابع لقناة مشبوهة، أن السلطات هناك صادرت كميات كبيرة من هذا الأرز البلاستيكى، ونسب إلى مصادر أن تلك الكميات ‏ضمن مساعدات وصلت إلى موريتانيا من دول آسيوية. ‏

على الخط، دخل الموقع الإلكترونى لقناة «الحرة» الأمريكية، ونسب إلى الخليل ولد خيرى، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك فى موريتانيا، أن تجارًا موريتانيين زارهم فى أسواق العاصمة نواكشوط، ‏أكدوا له وجود كميات من الأرز البلاستيكى فى أسواق البلاد. غير أن القاسم ولد أقويزى، المدير العام للمنافسة وحماية المستهلك فى وزارة التجارة الموريتانية، نفى وجود أى كميات من هذا الأرز فى ‏البلاد. وقال: «حسب التحريات التى قمنا بها على مستوى العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو (العاصمة الاقتصادية) فلا وجود إطلاقا للأرز البلاستيكى».‏

أوجز فأقول إن الأرجح، كما سبق أن أشرت، هو أن شائعات الأرز البلاستيكى، التى بدأ تداولها سنة ٢٠١١، تستهدف سمعة السوق الصينية الغذائية. إذ سبقتها سنة ٢٠٠٩ تقارير عن قيام «بكين» بإنتاج ‏حليب مصنوع من مادة «الميلامين» ونفايات كيميائية من مخلفات صناعة الدباغة، وتلتها شائعات عن اختراعها جوز هند «أسمنتى»، وبيضًا من مواد صناعية. بل إن الأمر وصل إلى حد الزعم بأنها قامت ‏بتصدير لحوم مجمدة، زاد عمر تخزينها على ٤٠ سنة. الأمر الذى يجعلك تتشكك فى أن لمن يصدقون هذا النوع من الشائعات عقولًا من الأساس!. ‏

