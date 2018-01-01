دار غراب تصدر رواية "النباش" لـ عمرو البدالى

صدرت حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع٬ رواية "النباش" من تأليف عمرو البدالي٬ مراجعة لغوية خالد المصري٬ وتصميم الغلاف أسامة علام.



ومنها نقرأ: "كتاب ملعون.. مجموعة أوراق صفراء قديمة وجدتُها بأحد جوانب المقبرة طُويت ككتاب واحد.. فتحته.. مكتوب باللغة السيريانية.. مجموعة من التعاويذ السحرية، وكلمات لجلب الشياطين.. انتابتني رعشة فجائية لم أدرِ لماذا؟ كنتُ معتادًا ذلك، فأنا نابش قبور فرعونية متمرس.. ولكن هذه المرة تختلف كثيرًا.. اشتممتُ رائحة الدماء بهذه الأوراق البالية.. هذه الكلمات كُتبت بدماء أحدهم.. هكذا شعرت.. عدد كبير من التعاويذ بأوراق عدة، ويتبعها قصة.. كُتبت بالطريقة نفسها.. دماء تفوح رائحتها حتى بعد آلاف السنين وكأنها قصة من ألف ليلة وليلة.

-ملعون من يقرأ هذه الكلمات، ستتغير حياته للجحيم، ومن هذه اللحظة ستبدأ لعنته".