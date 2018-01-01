القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
سياسي
السبت 14/يوليه/2018 - 10:15 م

غدًا.. عزاء "قدري أبوحسين" محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم

قدري أبو حسين
قدري أبو حسين
إسلام نصير
dostor.org/2249363

يقام غدًا الأحد، بمسجد عمر مكرم، عزاء قدري أبوحسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، حيث تبدأ مراسم العزاء عقب صلاة المغرب.

وكان الراحل قدرى أبوحسين، وافته المنية يوم الإثنين الماضي، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم في محافظة سوهاج، وشارك الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج في تقديم واجب العزاء للعائلة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ أقل من شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ أقل من شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 3 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 4 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 4 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

مسئولون مصريون لـ"الجهاد": ما يدور حول صفقة القرن أوهام

مفاجأة.. وليد فواز لم ينفصل رسميًا عن مي سليم

وزير النقل: التحقيقات ستُظهر المتسبب فى الحادث.. والمعلومات الأولية «خطأ التحويلة»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

انفصال وليد فواز عن مي سليم بعد أسبوع من زواجهما

ألبومات الصور

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

انفصال وليد فواز عن مي سليم بعد أسبوع من زواجهما

كشكول

جامعة الأزهر تنفي تطبيق الكتاب الإلكتروني العام المقبل

مدير "التعليم" بجامعة الأزهر: اعتمدنا نتيجة اللغة العربية بـ"الدراسات الإسلامية"

محاولات لجذب الطلاب للدراسة في معاهد الأزهر

جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تعلن قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل

"مبارك" يتفقد اختبارات القدرات بالتربية النوعية بالمنوفية

الأمصار

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

في عيد ميلاده الـ 69.. محمد بن راشد.. رحلة فارس دبي وحكيمها

أسترالي يفوز باليانصيب 5 مرات في 3 أشهر

مهرجان عالمي بالنمسا.. فنانون يحولون أجساد البشر إلى لوحات فنية

هيفاء وهبي ورولا سعد.. الحرب التي أشعلها رجل ولم تحسمها المحاكم

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا والقنوات الناقلة

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎