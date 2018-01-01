غدًا.. عزاء "قدري أبوحسين" محافظ حلوان الأسبق بمسجد عمر مكرم

يقام غدًا الأحد، بمسجد عمر مكرم، عزاء قدري أبوحسين محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدى، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، حيث تبدأ مراسم العزاء عقب صلاة المغرب.



وكان الراحل قدرى أبوحسين، وافته المنية يوم الإثنين الماضي، وتم تشييع الجنازة من منزل العائلة بشارع البحر بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، عقب صلاة العصر من مسجد السوق، فيما أقيم عزاء للعائلة بمنزلها بأخميم في محافظة سوهاج، وشارك الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج في تقديم واجب العزاء للعائلة.

