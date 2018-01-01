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السبت 14/يوليه/2018 - 09:08 م

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2249296

يترقب عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم موعد انطلاق المباراة النهائية من بطولة كأس العالم روسيا، بين منتخب كرواتيا ومنتخب فرنسا، التي ستقام على ملعب استاد اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي غدا الأحد، في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب كرواتيا قد تمكن من الفوز على انجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي بطولة كأس العالم.

كما أسقط منتخب فرنسا نظيره بلجيكا بهدف نظيف سجله أومتيتي بضربة رأسية رائعة في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة على قناتها المفتوحة بي ان سبورت وعبر قنواتها المشفرة MAX HD1 وMAX HD2 (باللغة العربية) وMAX HD3 (باللغة الإنجليزية) وMAX HD4 (باللغة الفرنسية) وbeIN 4K.

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