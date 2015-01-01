"الإضرار بالاقتصاد" و"كتائب أنصار الشريعة" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة عدة محاكمات هامة أبرزها نظر محكمة النقض طعون حسن مالك وآخرين في الإدراج على قوائم الإرهاب ومحاكمة المتهمين بكتائب أنصار الشريعة.





طعن حسن مالك وآخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومي"



تنظر دائرة السبت "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود في الطعن رقم 21 لسنة 87 ق لـ56 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بالإضرار بالاقتصاد القومي المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.



كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة2017 طلبات إدراج إرهاب.



كان النائب العام أحال الإخواني حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، التي مازالت تنظر أمام العدالة والمعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.





الحكم في طعن عكاشة على حبسه في "تزوير شهادة الدكتوراه"



تصدر محكمة جنح النقض الحكم في الطعن المقدم من توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.



وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد أيدت سبتمبر الماضي حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.



وكشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره لشهادة الدكتوراه.





محاكمة 23 متهمًا في "كتائب أنصار الشريعة"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 متهمًا في قضية "كتائب أنصار الشريعة".



وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.



استكمال محاكمة قاضي "رشوة الزقازيق"



تنظر الدائرة 3 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عيسى، محاكمة "ص. ن. غ" قاضٍ سابق بدرجة رئيس بمحكمة جنايات الزقازيق، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى مقابل تخفيف حكم الإعدام على متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، تلقى المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.



وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على «ص. غ»، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضىيمن رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.





محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش"



تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.



كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.





أولى جلسات محاكمة صاحب شركة مقاولات بتهمة النصب



تبدأ محكمة جنح البساتين، نظر أولى جلسات محاكمة، "فهد. م. أ" رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة في منطقة البساتين، بتهمة النصب والاحتيال.



كانت قد أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام، صاحب شركة مقاولات إلى محكمة الجنح في اتهامه بالنصب والاحتيال، بالقضية رقم 12006 لسنة 2018، جنح البساتين.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "فهد. أ. د" رئيس شركة مقاولات، قام بتخصيص وحدة سكنية رقم 21 بعمارة 27 ن مدينة الفسطاط الجديدة، باسم المجنى عليه أحمد شوقي، وقام بتسديد قسط التخصيص مبلغ 20 ألف جنيه بتاريخ 9 يونيو 2016، وبعد فترة فوجئ بقيام الشركة ببيعها لوزارة البيئة دون علمه وموافقته.



وفوجئ الضحية بعدم أي وحدات مخصصة باسمه، فتم تحرير محضر يتهمه بالنصب والاحتيال، وأحيل إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.