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الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:35 م

رحمة حسن: "هاكرز" سرّب صوري وليست مخلّة (فيديو)

رحمة حسن
رحمة حسن
أمير محمد خالد
dostor.org/2248016

كشف الفنانة رحمة حسن أن الصور التي تم انتشارها مؤخراًَ على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تم تسريبها عن طريق هاكرز اخترق حسابات صديقتها المصورة سلمي الكاشف، مؤكدة بأن الصور تم التقاطها منذ فترة طويلة وكانت جلسه خاصة بحكم صداقتهم وليست للنشر.

وأضافت رحمة في فيديو توضيحي عبر صفحتها على إنستجرام، بأنها قامت بنشر الصور على صفحتها حتي تثبت للجميع بأنها جلسة تصوير طبيعية ولا يوجد بها أي شئ خارج كما يعتقد البعض،
وتقدمت رحمة حسن بالاعتذار لجمهورها الذي استاء من صورها مؤكدة لهم بأنها ليس لها دخل في انتشارها.

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