رحمة حسن: "هاكرز" سرّب صوري وليست مخلّة (فيديو)

كشف الفنانة رحمة حسن أن الصور التي تم انتشارها مؤخراًَ على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تم تسريبها عن طريق هاكرز اخترق حسابات صديقتها المصورة سلمي الكاشف، مؤكدة بأن الصور تم التقاطها منذ فترة طويلة وكانت جلسه خاصة بحكم صداقتهم وليست للنشر.



وأضافت رحمة في فيديو توضيحي عبر صفحتها على إنستجرام، بأنها قامت بنشر الصور على صفحتها حتي تثبت للجميع بأنها جلسة تصوير طبيعية ولا يوجد بها أي شئ خارج كما يعتقد البعض،

وتقدمت رحمة حسن بالاعتذار لجمهورها الذي استاء من صورها مؤكدة لهم بأنها ليس لها دخل في انتشارها.