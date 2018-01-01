القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
05:53 م

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه
08:02 م

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر
الكابتن
الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:25 ص

كارول وريد لاعبا وست هام يغيبان لثلاثة أشهر على الأقل للإصابة

كارول وريد لاعبا
وكالات
dostor.org/2247273

تعرض وست هام يونايتد لضربة قوية خلال استعداداته للموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قال النادي، أمس الخميس، إن المهاجم أندي كارول والمدافع وينستون ريد سيغيبان لثلاثة أشهر على الأقل بسبب الإصابة.

وسيخضع كارول، الذي سجل في مباراة ودية أمام فينترتور السويسري استعدادا للموسم الجديد، لجراحة بالكاحل بينما سيخضع ريد لجراحة بالركبة بسبب إصابة تعرض لها الموسم الماضي.

وقال ريتشارد كولينج رئيس الجهاز الطبي بوست هام لموقع النادي على الانترنت: "قررنا اتخاذ أفضل إجراء لضمان تعافيهما تماما في أسرع وقت ممكن".

وبسبب الإصابات اكتفى كارول "29 عاما" بخوض 16 مباراة في الدوري الموسم الماضي بينما خاض النيوزيلندي ريد 17 مباراة وهذه صدمة للمدرب الجديد مانويل بليجريني الطامح لتحسين وضع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 13.

وقال بليجريني: "هذه ضربة كبيرة لهم ولنا ونتمنى لهما العودة في أقرب وقت ممكن" ويفتتح وست هام مشواره بالدوري بمواجهة ليفربول يوم 12 أغسطس المقبل.

موضوعات متعلقة

هاري وينكس لاعب توتنهام يخضع لجراحة ناجحة في الكاحل

"وست هام" يتعاقد مع المدافع فريدريكس قادما من فولهام

ليستر سيتى يضم المدافع إيفانز من وست بروميتش

ليستر سيتي يضم "إيفانز" من وست بروميتش

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ 5 أيام

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

منذ أقل من شهر

محمد صلاح رجل مباراة مصر والسعودية

منذ أقل من شهر

اتجاه للبدء بـ"الشناوى" أمام السعودية ومشاركة الحضرى خلال اللقاء

الآن

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

عاجل.. السيطرة على حريق انفجار خزاني الوقود خارج مطار القاهرة

رئيس القابضة للملاحة: انفجار الليلة خارج مطار القاهرة

وزارة الطيران تنفي توقف حركة الملاحة بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الفيفا" يعلن نتائج تحليل المنشطات فى مونديال روسيا 2018

المتحدث العسكرى يكشف حقيقة الانفجار بجوار مطار القاهرة

عاجل.. سماع دوي انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة

ads
ألبومات الصور

قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)

أسبوع الموضة للرجال فى نيويورك (صور)

بالفيديو والصور.. انطلاق اختبارات اكتشاف الموهوبين في بني سويف

رفع 925 طن مخلفات ورصف طريقين فى صدفا بأسيوط

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الفيفا" يعلن نتائج تحليل المنشطات فى مونديال روسيا 2018

المتحدث العسكرى يكشف حقيقة الانفجار بجوار مطار القاهرة

عاجل.. سماع دوي انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة

كشكول

مؤشرات التنسيق: ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة.. الطب 98.3 %.. الأسنان 97.9%

عميدة كلية الصيدلة تعلن أسماء أوائل الخريجين

26 أغسطس.. "تجارة عين شمس" تفتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

تعرف على المنح الدراسية الكاملة المقدمة من الجامعة البريطانية فى مصر

قبول 8800 طالب بكليات الطب

الأمصار

بعد مرور 3 ألاف عام.. أقدم "قصة حب" في قبور أوكرانيا

"روسينوفو" الروسية.. جنة المكفوفين أم محبسهم (صور)

الأردن: لا نريد على حدودنا قوى غير سورية

أرمينيا ترسل 30 مساعدات إلى سوريا

مونديال روسيا يحول أقدم متاحفها لمزار تاريخي

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

أول سيارة كهربائية مصرية بالأسواق: "سوق على مهلك سوق"

تعرف على أنجح قناصة فى التاريخ

علماء يكتشفون مخطوطة من ملحمة " الأوديسا" في اليونان

مباريات
الصحة

مادة "برتقالية" في الكاري تكافح السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎