كارول وريد لاعبا وست هام يغيبان لثلاثة أشهر على الأقل للإصابة

تعرض وست هام يونايتد لضربة قوية خلال استعداداته للموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قال النادي، أمس الخميس، إن المهاجم أندي كارول والمدافع وينستون ريد سيغيبان لثلاثة أشهر على الأقل بسبب الإصابة.



وسيخضع كارول، الذي سجل في مباراة ودية أمام فينترتور السويسري استعدادا للموسم الجديد، لجراحة بالكاحل بينما سيخضع ريد لجراحة بالركبة بسبب إصابة تعرض لها الموسم الماضي.



وقال ريتشارد كولينج رئيس الجهاز الطبي بوست هام لموقع النادي على الانترنت: "قررنا اتخاذ أفضل إجراء لضمان تعافيهما تماما في أسرع وقت ممكن".



وبسبب الإصابات اكتفى كارول "29 عاما" بخوض 16 مباراة في الدوري الموسم الماضي بينما خاض النيوزيلندي ريد 17 مباراة وهذه صدمة للمدرب الجديد مانويل بليجريني الطامح لتحسين وضع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 13.



وقال بليجريني: "هذه ضربة كبيرة لهم ولنا ونتمنى لهما العودة في أقرب وقت ممكن" ويفتتح وست هام مشواره بالدوري بمواجهة ليفربول يوم 12 أغسطس المقبل.