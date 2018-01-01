عاجل.. السيطرة على حريق انفجار خزاني الوقود خارج مطار القاهرة

أعلنت وزارة الدفاع المدني في بيان لها منذ قليل، السيطرة على كامل الحريق الناجم عن انفجار خزاني الوقود خارج مطار القاهرة.



ونفى المهندس محمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وقوع أي انفجارات داخل أسوار مطار القاهرة الدولي مساء اليوم.



قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لـ«الدستور»، إن الانفجار وقع خارج مطار القاهرة تمامًا، وجاء في خزّاني مواد بترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق مطار القاهرة الدولي، مؤكدًا تعليق بعض الرحلات في المطار، مشددًا على أنه إجراء تأميني، فقط، مؤكدًا عدم وقوع إصابات جراء الحادث.



