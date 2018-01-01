تفاصيل اجتماع "إعلام البرلمان" مع "الصحفيين" لحسم أزمة القانون

عقدت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الخميس، بحضور هيئة مكتب نقابة الصحفيين، الذي وتضم عبدالمحسن سلامة، نقيب، وإبراهيم أبوكيلة، ومحمد شبانة، وخالد ميرى، أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة اعتراضات النقابة على عدد من مواد قانون تنظيم الصحافة، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، ومن المنتظر التصويت عليه نهائيًا الأسبوع المقبل.



وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام: "إن زيارة ممثلي نقابة الصحفيين جاءت متأخرة والهدف منها التعرف على وجهات النظر".



وأضاف "هيكل" - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الخميس، عقب انتهاء الاجتماع- أنه تم مناقشة ملاحظات النقابة وان القانون ما زال في حوزة المجلس وستعمل اللجنة على دراسة كيفية تفعيل هذه الملاحظات، مشيرًا إلى وجود توافق تام بين المجلس والنقابة على أغلب هذه الملاحظات.



وتابع: "لا توجد خلافات جوهرية والكلام حول بعض الصياغات للمواد وهناك وجهات نظر حول بعض الصياغات، ما دفع اللجنة إلى دعوة المستشار القانونى لرئيس المجلس محمود فوزى، لحضور الاجتماع لمناقشة فكرة صياغة المواد".



وواصل: أنه "لا يوجد خلاف على الجمعيات العمومية إلا في نقطة واحدة، ونحن متفقين على فكرة فصل الإدارة عن التحرير"، وردا على سؤال حول المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي للصحفيين تابع "هيكل": "لا يمكن أن يفكر أحد في تضييق حرية الرأى والتعبير أو فرض قيود عليها ونتفهم وجهة نظر نقيب الصحفيين، خاصة أننا جهة تشريع، ونعلم أن الصحافة أساس لفكرة الديمقراطية فلا يمكن أن نأتي عليها بشكل مباشر".



وأشار إلى أن هناك بعض نقاط الخلاف توافق عليها اللجنة دون مناقشة، لافتا إلى أن اللجنة ستفحص مع المستشار القانونى قانونية نقاط الخلاف من عدمها، وأكد أنه تم الاتفاق مع ممثلى النقابة على إيجاد مخرج لها وسنلتزم بالدستور الذي نص على عدم جواز الحبس الاحتياطي للصحفيين، وسيتم التعامل معها دون المساس بدستورية الأمر.



وأوضح أن اللجنة يهمها راحة الصحفيين، وما يجوز إصلاحه سيتم التعامل معه وما سنجد به تعارضا سنبحث له عن صياغة أخرى.



وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه لمس روحا إيجابية في اجتماع اللجنة، واتساع صدر وكل المناقشات كانت مطروحة في الاجتماع وتمت مناقشتها، ويكفينا أنه تم الاستماع لوجهة نظرنا، وحصلنا على وعد بدراستها بشكل جدى والتعامل معها بكل جدية.



وأضاف إننا نطلب من اللجنة تفهم الملاحظات التي أبدتها النقابة وأن تؤخذ بعين الاعتبار وقت إعادة المداولة فيها.



وأشار إلى أن وفد النقابة طرح مسألة تشكيل الجمعيات العمومية، وحصلنا على وعد بدراسة كل الملاحظات، وتم الاتفاق على أن كل الأمور مفتوحة للنقاش.



وقال سلامة: إن "هناك بعض النقاط ما زالت معلقة، رغم تجاوب اللجنة معنا".