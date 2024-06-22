السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

طلاب
طلاب

ننشر إجابة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2023/ 2024 اليوم، حيث يرتفع البحث عن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024 فور خروج الطلاب من لجان الامتحانات، حيث يحرص الطلاب على مراجعة الإجابة والتأكد منها.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024 

ونوضح نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2024 فور الخروج من لجان الامتحانات اليوم، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

إجابة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2023/ 2024 اليوم

س/ حدد مما يلي النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب الفقرتين السابقتين في سياق مقال عن مصادر المياه العذبة.
-سبب – نتيجة
-ظاهرة – تفسير
-مشكلة – حل
-زعم – تفنيد

إجابة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2023  


أي من الكلمات التالية تعبر عن معنى عبارة تتلظى الصدور لنعمتك في الفقرة الأولى:-
-تتطلع
-تحقد
-تتأسى
-تتحسر

حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

الإجابة الصحيحة لها هي: تحقد

إجابة امتحان العربي ثالثة ثانوي 2023/ 2024  

استنتج مبعث سعادة المنفق الذي قصده الكاتب في قوله (لأنك ملأت الأيدي الفارغة، وسترت الأجساد العارية) في الفقرة الثانية
-إحراز مكانة بين الناس
-التضحية من أجل الآخرين
-قضاء حوائج الناس
-الحياة والتعفف

توزيع درجات امتحان العربي 2024

يبلغ مجموع مادة اللغة العربية 80 درجة يتم توزيعها كالتالي:-
- عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة، و52 سؤالا موضوعيا.
- 22 درجة للنَّحو.
- 17 درجة القراءة.
- 12 درجة للنص الشعري.
- 12 درجة للنص النثري.
- 8 درجات للتعبير.
- 5 درجات للأدب.
- 4 درجات للقصة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم


-في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

-في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

-في يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

-في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

-في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

-في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة


-في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

-في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

-في يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

-في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

-في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

-في يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

-في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «إستاتيكا».

-في يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي


-في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024: امتحان التربية الدينية والوطنية.

-في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

-في يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

-في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-في يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

-في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

-في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

-في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

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