ابتسامات ودموع وأمنيات.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة العربية؟

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادة اللغة العربية، والذي انتهوا من امتحانه الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، كأول المواد المضافة للمجموع، ففي الوقت الذي أكد في بعضهم أن الامتحان مقبول بشكل عام وفي مستوى الطالب المتوسط، ظهرت حالات انهيار وبكاء أمام لجان أخرى، بسبب صعوبة امتحان المادة.

البداية من عند طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، ومعظمهم أكدوا سهولة امتحان مادة اللغة العربية الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط وأسئلته من داخل المنهج وبسيطه، مع شكوى البعض من ضيق زمن الإجابة، مع وجود أسئلة غير مباشرة.

يقول الطالب أحمد محمود، إن مادة اللغة العربية كانت تخاطب مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي نقطة غامضة، الأمر أكده زميله مصطفى نور، والذي قال إنه كان سهلا وبسيطا وأثلج قلوب الجميع، على الرغم من وجود بعض النقاط الغامضة، والامتحان في مجمله يخاطب الطالب المتوسط.

وأثنى زميلهما عبدالله محمود الطاهر، طالب بالثانوية العامة، على المجهود الرائع وبخصوص مادة اللغة العربية جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

بالتحرك ناحية الغرب، ومن أمام لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، قالت الطالبة "منة بدر، إن امتحان مادة اللغة العربية كان من 55 سؤالا، "والنحو احتاج منها لوقت طويل في التفكير، ووقت الامتحان لم يكن كافيا".

زميلتها حنان منصور، قالت إن امتحان اللغة العربية كان مباشرا ما عدا نقطتين فقط في النحو، فيما احتاج “المقالي” إلى مساحة أكبر للإجابة".

وأكدت ملك هاني أن امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط، مع بعض الأسئلة غير مباشرة، وحددت “النحو” أيضا.

زميلتهن حبيبه أحمد، خالفتهم في الرأي، وقالت إن امتحان اللغة العربية كان صعب وبعض الإجابات متشابهة، والنحو يحتاج وقت وتفكير، متابعة: “ذاكرنا السنة كلها وفي الآخر الامتحانات صعبة”.

انهيار وبكاء طالبات الثانوية العامة بالجيزة

ومن القاهرة الكبرى، سيطرت حالة من البكاء والانهيار على مجموعة من طالبات الثانوية العامة بعد الانتهاء من أداء امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة هشام كمال الثانوية الرسمية بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، مع شكوتهن من بعض النقاط الصعبة في النحو.

وفي القاهرة، قال الطالب أحمد محمد من أمام لجنة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بحلوان، إن امتحان اللغة العربية جاء متوسطا مع بعض الصعوبات التي تحتاج إلى الطالب "الدحيح"، مؤكدا أن لم يلاحظ وجود حالات غش في لجنته.

آراء طلاب الصعيد في امتحانات الثانوية العامة

وفي الجنوب، أثلجت مادة اللغة العربية قلوب الطلاب وأولياء أمورهم من أمام لجان قنا، بعد أن جاءت في مستوى الطالب المتوسط حسب وصف معظمهم.

ويقول الطالب مصطفى نور، إن امتحان اللغة العربية كان سهلا ومبسطا وأثلجت صوردنا، مع بعض النقاط الغامضة، الكن في المجمل كان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ويقول زميله أحمد محمود، إن مادة اللغة العربية كانت تخاطب مستوى الطالب المتوسط، ولم تتضمن أي نقطة غامضة.

وفي الوادي الجديد، رأى طلاب لجنة الشهيد منسي العسكرية في مركز موط، أن الامتحان كان في المتناول، وبدأ بأسئلة سهلة ثم متوسطة، وبالحديث عن النحو كان بعضه صعبا للغاية والوقت غير كاف للانتهاء منه، ولكن في الأخير الامتحان في متناول الطالب المتوسط.

ومن أمام لجنة مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، قالت الطالبة شيماء عبد الرحيم الامتحان كان صعبا وفي مستوى “علماء اللغة” وليس لطلاب بمرحلة الثانوية العامة.

وقالت روجينا فوزي، من أمام ذات اللجنة، إن امتحان اللغة العربية يحتاج إلى 6 ساعات لحله على الأقل، وكثرت في النقاط غير المفهومة والصعبة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.