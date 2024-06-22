خبيرة تربوية تعطي نصائح للأسر للتعامل مع الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة

قدمت الدكتور عائشة العطار، الخبير التربوي، نصائح للأسر خلال امتحانات الثانوية العامة، قائلة "إنه يجب على الأسر ألا يصدروا التوتر اليهم منذ بداية حياتهم وليس قبل الثانوية العامة فقط".

يجب على الأسرة تقديم دعم معنوي للطلاب الذين يخرجون من الامتحان مشككين في أدائهم

وأضافت الدكتور عائشة العطار، خلال حوار لها عبر فضائية "dmc"، أنه يجب على الأسرة تقديم دعم معنوي للطلاب الذين يخرجون من الامتحان مشككين في أدائهم بالامتحان وأن تحدثوا لهم أنهم قاموا بما عليهم وأن التوفيق في الامتحان من عند الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الأسرة يجب أن تقدم للطلاب أهداف وخريطة لتحقيقها بما يتوافق مع إمكانياتهم.

نصحت الأسر بقراءة أنماط التعلم المختلفة للتعامل الجيد مع الأولاد

ونصحت الأسر بقراءة أنماط التعلم المختلفة وذلك للتعامل الجيد مع الأولاد ومعرفة ما هو المجال الذي يحبونه ومهتمين به للتسهيل عليهم حتى لا يتعلموا أشياء لا يحبونها ويفشلون، مشيرًا إلى أن المهم أن يتعلم الشخص كيف يفيد نفسه وبلده في المستقبل وذلك بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الأخيرة.