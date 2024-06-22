دموع وابتسامات.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية عن امتحان العربى؟

بين الدموع والضحكات تباينت آراء طالبات الثانوية العامة بمدرسة مجمع زهران بسموحة في الإسكندرية، حول امتحان اللغة العربية اليوم.

ورصدت "الدستور" علامات الحزن والبكاء على وجوه العديد من الطالبات بعد الامتحان، والفرح والارتياح على آخرين وذلك لاختلاف الآراء حول الامتحان.

الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

وقالت الطالبة جنى مصطفى إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ومتوقع ولكن كان طويلا على الوقت المحدد له.

ووافقتها الرأي الطالبة عائشة السيد التي أوضحت أن الامتحان جيد للطالب المذاكر، ولكن هناك بعض الأسئلة المحيرة التي تحتاج إلى تفكير بجانب طول الامتحان.

الامتحان صعب وأكثر الأجزاء صعوبة هو النحو

أما سما حسين، فقد قالت إن الامتحان صعب وأكثر الأجزاء صعوبة هو النحو بجانب بعض الأسئلة في القراءة، ويوجد به أسئلة غير مباشرة كثيرة.

واستكملت الحديث روان محمد أن بداية الامتحانات غير مبشرة، حيث جاء امتحان العربي صعبا، وبه العديد من الأسئلة غير المباشرة خاصة النحو.

ويؤدي 54502 طالب امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية منهم 17455 طالبا للشعبة الأدبية، و24280 طالب لشعبة العلوم، و10565 طالبا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية

طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية

طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية