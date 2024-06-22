السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللغة العربية ترسم "الفرحة" على وجوه طلاب الثانوية العامة (صور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

التقطت عدسة "الدستور" لحظة خروج طلاب الثانوية العامة من لجان امتحان مادة اللغة العربية، وسط حالة من الفرحة العارمة على وجوههم وأولياء الأمور الذين استقبلوهم خارج اللجنة.

وشهد محيط مدارس القاهرة حالة من الفرحة وعبر الطلاب عن ارتياحهم من مستوى امتحان اللغة العربية.

امتحانات الثانوية العامة 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدة تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2024، بشأن ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت 22 يونيو في أول أيام انطلاق امتحانات المواد الأساسية.

 

التعليمات والإرشادات

الدستور ترصد خلال السطور التالية، أهم التعليمات والإرشادات بشأن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

- تأكد من كتابة بياناتك كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان.

- تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة ومن عدد صفحات كراسة الامتحان فهي مسئوليتك.

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته.

- استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة.

- ممنوع الكشط أو استخدام مزيل الكتابة.

- عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف.

- في حال قيامك باختيار إجابة خطأ قم بعمل علامة × عليها بشكل واضح ثم قم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها.

-اختر إجابة واحدة فقط لأنه عند اختيار إجابتين أو أكثر تفقد درجة السؤال.

- تتم إجابة الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال.

- لا يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية في كراسة الأسئلة.

- كن حريصا على تظليل إجابتك في نطاق دائرة الإجابة.

- في حال استلامك ورقة إجابة تالفة أو مطبوعة بشكل غير واضح قم بطلب ورقة إجابة جديدة من المشرف.

- تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع نفس الرقم في ورقة الإجابة.

وتستأنف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، اليوم السبت، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
الطلاب لجان امتحان مادة اللغة العربية امتحان مادة اللغة العربية مادة اللغة العربية الفرحه محيط مدارس القاهرة اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عقب تصدرها الترند.. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس