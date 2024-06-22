طالب بالثانوية العامة: امتحان اللغة الغربية في مستوى "الدحيح" (فيديو)

قال الطالب بالثانوية العامة، أحمد محمد، من أمام لجنة مدرسة عمر بن الخطاب بحلوان، إن امتحان اللغة العربية جاء متوسطا ومتضمنا بعض الصعوبات التي تحتاج إلى الطالب "الدحيح".

أضاف الطالب أحمد في لـ"الدستور"، إن اللجان كانت مستقرة، ولم يلاحظ أوجود أي حالات غش في لجنته.

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بحلوان حالة من الاستقرار والهدوء خلال فترة امتحان اللغة العربية لشعبتي الأدبي والعلمي.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.