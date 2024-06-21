مباريات اليوم الجمعة يهتم محبي الرياضة بالبحث عن مواعيدها خاصة مع وجود مبارتان هامتان في الدوري المصري أحدها للنادي الأهلي والأخرى لنادي الزمالك، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 -6-2024، والقنوات الناقلة .

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

نعرض لكم في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024:

مواعيد مباريات يورو 2024

مباراة هولندا ضد فرنسا الساعة 22:00.

مباراة بولندا ضد النمسا الساعة 19:00.

مباراة سلوفاكيا ضد أوكرانيا الساعة 16:00.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا

مباراة الأرجنتين ضد كندا الساعة 03:00.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الجمعة 21 يونيو 2024 على ملعب السلام.

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ينتظر جمهور نادي الزمالك مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل اليوم الجمعة، عند الساعة السابعة مساءً على ستاد المقاولون العرب.

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

تردد قنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

يمكن متابعة كافة المباريات السابقة في جميع الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا في مختلف دول العالم من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات السابقة من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ويمكن ضبط إحداثيات القنوات وفقًا لما يلي:

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد :- 12342.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

معدل الترميز 27500.