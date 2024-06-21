الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مباريات اليوم الجمعة يهتم محبي الرياضة بالبحث عن مواعيدها خاصة مع وجود مبارتان هامتان في الدوري المصري أحدها للنادي الأهلي والأخرى لنادي الزمالك، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 -6-2024، والقنوات الناقلة . 

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"القومية للأنفاق" تعلن مواعيد التشغيل لخطوط المترو والقطار الكهربائى

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11 يوم بعد إجازة عيد الأضحى.. مواعيد إجازات شهر يوليو وأغسطس 2024

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

نعرض لكم في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024:

مواعيد مباريات يورو 2024

مباراة هولندا ضد فرنسا الساعة 22:00.

مباراة بولندا ضد النمسا الساعة  19:00.

مباراة سلوفاكيا ضد أوكرانيا الساعة  16:00.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا

مباراة الأرجنتين ضد كندا الساعة  03:00.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة وموقفه من القمة

موعد مباراة الدنمارك وإنجلترا في يورو 2024 والتشكيل المتوقع للمنتخبين

موعد مباراة الأهلي والداخلية 

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الجمعة 21 يونيو 2024 على ملعب السلام.

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

ينتظر جمهور نادي الزمالك مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل اليوم الجمعة، عند الساعة السابعة مساءً على ستاد المقاولون العرب. 

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

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جدول مواعيد مباريات اليورو 2024 اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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جدول مباريات دور المجموعات لبطولة يورو 2024 للجولتين الثانية والثالثة

تردد قنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

يمكن متابعة كافة المباريات السابقة في جميع الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا في مختلف دول العالم من خلال شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات السابقة من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ويمكن ضبط إحداثيات القنوات وفقًا لما يلي:

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد :- 12342.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

معدل الترميز 27500.

مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة مباراة الاهلي والداخلية مباراة الزمالك و فاركو

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