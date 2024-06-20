الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 يوم بعد إجازة عيد الأضحى.. مواعيد إجازات شهر يوليو وأغسطس 2024

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

إجازات شهر يوليو 2024 من الموضوعات البحثية المهمة خاصة وهو شهر الفسح وقضاء الإجازة الصيفية لاستثمارها بشكل جيد مثلما حدث مع إجازة عيد الأضحى 2024 والتي رسميًا تنتهي اليوم الخميس لكن ما زال يتبقى يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

إجازات شهر يوليو 2024 

ننشر في هذا التقرير إجازات شهر يوليو 2024 المنتظرة وكذلك العطلات الأسبوعية المرتقبة خلال الشهر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.

في يوليو 2024 يحصل الموظفين بمختلف القطاعات على 3 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر ضمن إجازات شهر يوليو 2024 ويتم الإعلان عنها مع اقتراب موعد كل إجازة على حدى.

إجازة 30 يونيو والموافق هذا العام يوم الأحد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 يوليو 2024 بحيث تدمج مع العطلتين الأسبوعيتين الجمعة والسبت.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 7 يوليو 2024 وكذلك من المتوقع أن يتم ترحيلها إلى الخميس 11 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو الموافقة هذا العام يوم الثلاثاء وهي الأخرى يتم ترحيلها إلى الخميس 25 يوليو 2024.

إجازات يوليو  2024 

الخميس 4 يوليو 2024.

الجمعة 5 يوليو 2024.

السبت  6 يوليو 2024.

الخميس 11 يوليو 2024.

الجمعة 12 يوليو 2024.

السبت  13 يوليو 2024.

الجمعة 19 يوليو 2024.

السبت 20 يوليو 2024.

الخميس 25 يوليو 2024.

الجمعة 26 يوليو 2024.

السبت 27 يوليو 2024.

وبذلك يحصل الموظفون والعاملون على 11 يوما إجازة رسمية خلال يوليو 2024.

وقف إجازات عمال النظافة والحدائق بالقاهرة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد

إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

إجازات شهر أغسطس 2024 

الجمعة 2 أغسطس 2024.

السبت 3 أغسطس 2024.

الجمعة 9 أغسطس 2024.

السبت  10 أغسطس 2024.

الجمعة 16 أغسطس 2024.

السبت 17 أغسطس 2024.

الجمعة 23 أغسطس 2024.

السبت  24 أغسطس 2024.

الجمعة 30 أغسطس 2024.

السبت 31 أغسطس 2024.

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