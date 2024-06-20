جدول مواعيد مباريات اليورو 2024 اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار صوب جدول مباريات اليورو 2024 حيث يتابع محبي وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي والعالم بطولة كأس الأوروبية وقضاء أوقات عطلة عيد الأضحى المبارك في الاستمتاع بمشاهدة مباريات اليورو 2024.

جدول مباريات اليورو 2024

ويستعد الجمهور لمشاهدة الجولة الثانية من المباريات، اليوم الهامة والتي تشمل أحداث ومنافسات مثيرة تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports وإليكم مباريات اليورو 2024 وتفاصيلها:

ويتضمن جدول مباريات اليورو 2024 ثلاث مباريات من العيار الثقيل بين منتخبي سلوفينيا وصربيا والدنمارك وانجلترا واسبانيا وايطاليا واليكم تفاصيل مباريات اليوم.

موعد مباراة سلوفينيا وصربيا

وتقام المباراة الأولى بين منتخبي سلوفينيا وصربيا، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، يسعى كلا الفريقين للفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرص التأهل في المجموعة، كما يقترب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية ويطمح الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة اليوم، قبل مواجهة إنجلترا في الجولة الختامية من دور المجموعات، بهدف تعزيز فرصه في التأهل، وفي الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية، نجح منتخب سلوفينيا في حصد نقطة واحدة من اللقاء أمام الدنمارك، مما أضاف جوًا إيجابيًا داخل الفريق وزاد من طموحاته في البطولة.

ويتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي عصام الشوالي.

موعد مباراة الدنمارك وإنجلترا

وفي الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، يلتقي منتخب الدنمارك مع إنجلترا في المباراة الثانية، اليوم حيث يعد هذا اللقاء من أبرز المباريات المتوقعة، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز لرفع تصنيفهما في المجموعة، كما يستمتع الجمهور بتعليق خليل البلوشي على أحداث اللقاء.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا

وتنطلق مباراة منتخبي إسبانيا وإيطاليا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، لتكون ختام مباريات اليوم

بين المنتخبين الكبيرين ويتنافس كل منهم لتحقيق الفوز والمضي قدما في تصدر المجموعة، وتذاع المباراة على قنوات بين سبورت بصوت المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

وتنقل مباريات اليوم قناة بين سبورت، حيث أنها الناقلة الحصرية لمباريات اليوم ومباريات بطولة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع المباريات اليوم على قناة beIN Sports HD 1 Max، التي ستبث جميع المباريات على الهواء مباشرة فضلا عن الفيديوهات التحليلية التي تتولى تحليل أداء الفرق الفني والتعليق على الأحداث والقرارات التحكيمية.