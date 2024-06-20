الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة وموقفه من القمة

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

عقب السقوط أمام المصري البورسعيدي، أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك المقبلة وتحديدا أمام فاركو، بمسابقة دوري نايل والقنوات الناقلة لها (موسم 2023/2024)، هو كل ما يبحث عنه عشاق القلعة البيضاء، من آجل استعادة نغمة الانتصارات مجددا وإيقاف نزيف النقاط والنتائج السلبية.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بمؤجلات دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء غدا الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بمؤجلات دوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2 مباراة الزمالك وفاركو، المؤجلة من الجولة الثانية عشر بدوري نايل، في السابعة مساء غدا الجمعة على الهواء مباشرة، حيث يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

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موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم، بعدما خاض الفارس الأبيض 19 مباراة فقط.

ومازال يمتلك الزمالك، مؤجلات أخرى خلاف مواجهة الغد، أمام كلا من طلائع الجيش الجولة السادسة عشر، وبلدية المحلة الجولة السابعة عشر، وبيراميدز الجولة الثامنة عشر، والمقاولون العرب الجولة التاسعة عشر، وإنبي الجولة الثانية والعشرون، وزد الجولة الثالثة والعشرون.

الزمالك يرفض خوض قمة الأهلي

رفض مسئولو نادي الزمالك، مواجهة منافسهم اللدود وغريمهم التقليدي الأهلي، الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

ويأتي ذلك، عقب البيان الرسمي الذي أعلنه الزمالك، الإثنين الماضي، بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل وما شهدته المباراة من حالات تحكيمية مثيرة للجدل، رافضا خوض قمة الأهلي، متمسكا بخوض جميع الفرق مؤجلاتها بالكامل بلا استثناء.

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