موعد مباراة الدنمارك وإنجلترا في يورو 2024 والتشكيل المتوقع للمنتخبين

موعد مباراة الدنمارك وإنجلترا في يورو 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

موعد مباراة الدنمارك وإنجلترا في بطولة يورو 2024

من المقرر أن يكون موعد مباراة الدنمارك وإنجلترا في بطولة يورو 2024، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة الدنمارك وإنجلترا في بطولة يورو 2024

تُقام مباراة الدنمارك وإنجلترا في بطولة يورو 2024، على ملعب "دوتش بانك بارك" في مدينة فرانكفورت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وإنجلترا في بطولة يورو 2024

تُذاع مباراة الدنمارك وإنجلترا في بطولة يورو 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Max.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة الدنمارك في بطولة يورو 2024

في حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز - مارك جيهي – كيران تريبير.

خط وسط الملعب: ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيل فودين - هاري كين.

تشكيل منتخب الدنمارك المتوقع لمواجهة إنجلترا في بطولة يورو 2024

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: أندرسن - فيسترجارد – كريستنسن.

خط وسط الملعب: إريكسن – هوجبيرج - ويند - ألكسندر باه - فيكتور كريستنسن.

في خط الهجوم: راسموس هويلوند - هولماند.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.