جدول مباريات دور المجموعات لبطولة يورو 2024 للجولتين الثانية والثالثة

جدول مباريات دور المجموعات لبطولة يورو 2024، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعات مباريات دور المجموعات من مسابقة كأس أمم أوروبا.

مباريات دور المجموعات لبطولة يورو 2024

وكان قد أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، يوم الثلاثاء الماضي.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

جدول مباريات دور المجموعات لبطولة يورو 2024

وبهذا الصدد، نرصد لكم جدول مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، وذلك على النحو التالي:

• الجولة الثانية

- يوم الأربعاء 19 يونيو:

مباراة كرواتيا ضد ألبانيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

مباراة ألمانيا ضد المجر: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة اسكتلندا ضد سويسرا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- يوم الخميس 20 يونيو:

مباراة سلوفينيا ضد صربيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

مباراة الدنمارك ضد إنجلترا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة إسبانيا ضد إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- يوم الجمعة 21 يونيو:

مباراة سلوفاكيا ضد أوكرانيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

مباراة بولندا ضد النمسا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة هولندا ضد فرنسا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- يوم السبت 22 يونيو:

مباراة جورجيا ضد التشيك: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

مباراة تركيا ضد البرتغال: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة بلجيكا ضد رومانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

• الجولة الثالثة

- يوم الأحد 23 يونيو:

مباراة سويسرا ضد ألمانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مباراة اسكتلندا ضد المجر: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- يوم الاثنين 24 يونيو:

مباراة ألبانيا ضد إسبانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مباراة كرواتيا ضد إيطاليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو:

مباراة هولندا ضد النمسا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة فرنسا ضد بولندا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مباراة الدنمارك ضد صربيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- يوم الأربعاء 26 يونيو:

مباراة سلوفاكيا ضد رومانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة أوكرانيا ضد بلجيكا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة جورجيا ضد البرتغال: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مباراة التشيك ضد تركيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.