أسعار الفراخ اليوم الخميس 20-6-2024 فى بورصة الدواجن

واصلت أسعار الفراخ تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 85 جنيها وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

واستقرت أسعار كرتونة البيض، فيما اتجهت أسعار بعض الكتاكيت إلى التراجع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الخميس 20-6-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

واصلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعها في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس مع اتجاه المصريين إلى تناول اللحوم الحمراء بديلًا للدواجن.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 85 جنيها وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، ويختلف سعرها للمستهلك من مكان لآخر، وقد تتجاوز 95 جنيها للكيلو عند التجار.

سعر الدواجن اليوم

استقر سعر الدواجن الساسو عند 95 جنيها.

استقر سعر الدواجن أمهات بيضاء عند 72 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 25 جنيها

كتكوت أبيض قطعان: 22.25 جنيه

كتكوت أبيض شركات 53 جنيها

كتكوت بلدي 7 جنيها

كتكوت هجين 16 جنيها

كتكوت ساسو 17 جنيها

كتكوت ساسو بيور 20 جنيها

كتكوت القاهرة للدواجن أربو 33 جنيها

كتكوت نيوهوب إيجيبت للدواجن 36 جنيها

كتكوت الفيروز (زلط/ابو زيد) 29.5 جنيه

كتكوت طنبول روص 32 جنيها

كتكوت نيوجين 36 جنيها

كتكوت عاصم الخرصاوى 27 جنيها

كتكوت القصبي إي آر 30 جنيها

كتكوت رواد النيل 33.5 جنيه

كتكوت الوطنية كب 35.5

كتكوت الوادي روص 30.5 جنيه

كتكوت العناني 34 جنيها

كتكوت روزي 30 جنيها

أسعار البط اليوم

أسعار بط مولار 25 جنيها

أسعار بط تسمين، فرنساوى، شريفان، ألمانى 19.50 جنيه.

أسعار بط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان 12 جنيها.

أسعار البيض اليوم

كرتونة بيض أبيض 151 جنيها

كرتونة بيض أحمر 152 جنيها

كرتونة بيض بلدي 126 جنيها

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