وظائف شاغرة بهيئة الرقابة على الصادرات.. موعد والمستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، على مستوى الإدارات المركزية لفرع الهيئة بدمياط، الإسكندرية، والإدارة المركزية للتسجيلات التجارية، والإدارة العامة لمعامل اختبارات الأحياء الدقيقة، الإدارة العامة لبطاقات مستلزمات الإنتاج، الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق، الإدارة العامة للمكتب الفني، الإدارة العامة لمعامل اختبارات المتبقيات، الإدارة العامة للجودة، الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة.

وظائف بوابة الوظائف الحكومية

يستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين 11/6/2024 و18/7/2024، حيث يتم التقدم بطلب على النموذج المعد، لذلك باليد فقط للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهرة أو بطلب على النموذج المعد على الموقع الإلكترونى للهيئة.

المستندات المطلوبة

وترفق طلبات التقديم بالمستدات الآتية: صورة من المؤهل الدراسى "معتمد" أو المؤهلات الأعلى إن وجد بعد الاطلاع على الأصل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة، بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة مستوفى كل البيانات، ومن ضمنها تقارير تقويم الأداء، شهادة خبرة عملية معتمدة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، وبيان عن أبرز إنجازاته السابقة والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ورقيًا "3 سنخ"، ونسخة رقمية، ومقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى فى مقترح التطوير أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة ورقيًا ونسخة رقمية.

كما تشمل المستندات المطلوبة: ما يثبت المعرفة بعلوم الحاسب الآلى وإجادة اللغات الأجنبية والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية، وشهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة والمعدية لا يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر، وعدد 6 صور شخصية حديثة، صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل "حديثة"، وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة.