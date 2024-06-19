الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| 4 قرارات من الأهلي بعد وفاة مشجعتي النادي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا عاجلًا بشأن واقعة وفاة نورهان ناصر، ونرجس صلاح، مشجعتي النادي عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.

وتعرضت مشجعتي الأهلي لحادث أليم أثناء عودتهم من ستاد برج العرب بعد حضور مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بالجولة الـ26 لبطولة دوري نايل، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ونص بيان الأهلي على: 

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المتواجد في رحلة علاجية، باتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب، وجاءت قرارات النادي على النحو التالى:

* تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق،برئاسة وفد النادى والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.


* إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.


* يقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين فى مصابهما الجلل.


* تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.

وعاينت نيابة الإسكندرية مكان حادث تصادم سيارة بمشجعتي نادي الأهلي بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الاستاد، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث والدماء، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

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