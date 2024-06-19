في بيان رسمي.. النادي المصري ينعى مشجعتي الأهلي

نعى مجلس إدارة النادي المصري في بيان رسمي وفاة مشجعتين النادي الاهلي والتي وافتهما المنية إثر حادث أليم عقب انتهاء مباراة الاهلي والاتحاد السكندري والتي اقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.

وأكد النادي في بيانه، أن “مجلس ادارة النادي المصري برئاسة كامل ابوعلي يتقدم بخالص العزاء والمواساة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في وفاة المشجعتين نورهان ناصر ونرجس صلاح واللتين وافتهما المنية مساء أمس الثلاثاء إثر حادث أليم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

من ناحية أخرى، يستأنف فريق المصري مساء اليوم الاربعاء تدريباته على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة عقب انتهاء الراحة السلبية للاعبو الفريق.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب انتهاء مباراة الزمالك والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ويستعد الفريق لمباراته الهامة بالجولة السابعة والعشرين من دوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويغيب عن تلك المباراة الثنائي سمير فكري وأمادو باه لاعبي خط وسط الفريق جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك الأخيرة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري نايل، الدوري الممتاز، برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل 3 وخسر مباراتين، فيما يحتل المصري المركز الثاني بـ42 نقطة جمعها بعد 25 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات.