الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

لجنة التخطيط بالأهلى
لجنة التخطيط بالأهلى

تدرس لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، الدخول في صفقات تبادلية مع الأندية التي تطلب بعض لاعبي القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء أن قرار لجنة التخطيط جاء بعد معرفة موقف كولر الذي أعلن رفضه عودة اللاعبين المعارين الذين من المقرر أن تنتهي إعارتهم بنهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة استغلت وصول عرض من زد إف سي لاستعارة أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار لفريق سيراميكا، والذي رفضت الإدارة تجديد إعارته بعد أزمة محمد بسام حارس مرمى سيراميكا، والذي رفضت إدارة فريقه إعارته للأهلي خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ولفت إلى أن اللجنة رشحت ثنائي زد مصطفي زيكو جناح الفريق ومصطفى العش المدافع، للدخول في صفقة تبادلية، والموافقة على رحيل "قندوسي" نهاية الموسم الحالي، موضحًا أن مارسيل كولر المدير الفني طلب مهلة لدراسة العرض؛ للوقوف على مدى استفادة الفريق من ضم لاعبى زد.

كولر يطلب تقريرًا حول موقف وسام أبوعلى من اللحاق بالقمة 

على جانب آخر، عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة خاصة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي؛ من أجل معرفة موقف الفلسطيني وسام أبوعلي النهائي من المشاركة في لقاء الزمالك المقبل.

وكشف مصدر أن طبيب الأهلي أكد لكولر أن هناك استجابة في شفاء اللاعب، وأنه قد يكون جاهزًا للمشاركة في لقاء القمة المقرر له يوم 25 الشهر الجاري.

وأضاف أن الفلسطيني وسام أبوعلي يجري برنامجًا تأهيليًا على فترتين بشكل مكثف بعد انتهائه من المرحلة الأولي، وأنه خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يبدأ مرحلة الجري الخفيف حول الملعب قبل خضوعه لأشعة جديدة لتحديد مدى تماثله للشفاء بنسبة 100%، حتى لا يحدث أي تفاقم في الإصابة التي يعاني منها بالتواء في أربطة الكاحل وكدمة في مشط القدم خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام لبنان، في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

لجنة التخطيط بالاهلى صفقة تبادلية بين الاهلى وزد احمد قندوسى المعار لسيراميكا برناج وسام ابوعلى التاهيلى مباراة الاهلى والزمالك فى دوري نايل

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