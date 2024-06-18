استقرت أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 عقب توفير الأعلاف الداجنة لكافة المزارع وصغار المربين، شغل بال الكثيرون ويحاولون التعرف على متوسطها.

ويعرض “الدستور” آخر تحديثات أسعار الدواجن لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ورصد في أسعار الطيور، استقرارا ملحوظا ببورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 88 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 95 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء18 يونيو 2024

وتعرض “الدستور” للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 88 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 95 جينها.

وناهز سعر كيلو الفراخ البلدي الثلاثاء 18 يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 115 إلى 120 جنيها تصل للمستهلك بـ125 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الثلاثاء 18 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 95 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ103 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2023

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الثلاثاء 18 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ155 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ 155 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 120 جينها

سجل سعر البط المسكوفي 105 جينات

وجاء سعر البط المولار 90 جينها

أسعار البانية اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024

وسجل سعر البانيه اليوم الثلاثاء 18 يونيو 195 جنيها وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الثلاثاء 18 يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 مايو 130 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 بين 80 إلى 90 جنيها للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.