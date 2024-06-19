الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

الفراخ
الفراخ

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 19  يونيو 2024، عقب توفير الأعلاف الداجنة لكافة المزارع وصغار المربين، شغل بال الكثيرون ويحاولون التعرف على متوسطها.

ويعرض “الدستور” آخر تحديثات أسعار الدواجن لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ورصد في أسعار الطيور، استقرارا ملحوظا ببورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 88 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 100 جنيه. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 19 يونيو 2024

وتعرض “الدستور”  للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 88 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 100 جينها.

وجاء  سعر كيلو الفراخ البلدي الأربعاء 19 يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 129 إلى 130 جنيها تصل للمستهلك بـ140 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الأربعاء 19 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 95 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ103 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم الاربعاء 19  يونيو 2023 

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الاربعاء 19 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ155 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء 19يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ155 جنيها.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار البط في مصر اليوم الاربعاء 19  يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 120 جينها

سجل سعر البط المسكوفي 105 جينات 

وجاء سعر البط المولار 90 جينها

أسعار البانية اليوم الاربعاء 19  يونيو 2024 

وسجل سعر البانيه اليوم الأربعاء 19 يونيو 195 جنيها وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الاربعاء 19 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الأربعاء 19  يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 مايو 130 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 بين 80 إلى 90 جنيها للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الأربعاء 19  يونيو 2024 بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

 

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