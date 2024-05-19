مصرع طفلين جراء تصادم سيارة بدراجة نارية في طنطا

كشف مصدر أمني عن مصرع طفلين، إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق "ميت حبيش" أمام شركة الكتان، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة جامعة طنطا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، على طريق ميت حبيش أمام شركة الكتان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعربات الإسعاف وتبين مصرع طفلين هما "معاذ السيد خليل" و"سعد حامد الأقرع" إثر حادث التصادم.

على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا تحت تصرف النيابة العامة.