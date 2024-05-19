الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طفلين جراء تصادم سيارة بدراجة نارية في طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مصدر أمني عن مصرع  طفلين، إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق "ميت حبيش" أمام شركة الكتان، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة جامعة طنطا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، على طريق ميت حبيش أمام شركة الكتان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعربات الإسعاف وتبين مصرع طفلين هما "معاذ السيد خليل" و"سعد حامد الأقرع" إثر حادث التصادم.

على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفلان حادث تصادم سيارة بدراجة نارية طريق ميت حبيش أمام شركة الكتان مشرحة جامعة طنطا

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