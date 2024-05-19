البرازيل تخطط لبناء "4 مدن خيام" مؤقتة لاستيعاب 77 ألف نازح من الفيضانات

بعد مرور 3 أسابيع على واحدة من أسوأ الفيضانات التي شهدتها البرازيل على الإطلاق، والتي ضربت أقصى جنوب البرازيل، مما أسفر عن مقتل 155 شخصًا وإجبار 540 ألفًا على ترك منازلهم، حذر الخبراء من أن انخفاض مستويات المياه سيستغرق أسبوعين آخرين على الأقل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الجارديان"، اليوم الأحد، فإنه لا يزال عدد القتلى في جميع أنحاء ريو غراندي دو سول يتزايد يوميا، ولا يزال أكثر من 77 ألف نازح في الملاجئ العامة، مما دفع حكومة الولاية إلى الإعلان عن خطط لبناء أربع "مدن خيام" مؤقتة لاستيعابهم.

وقال حاكم الولاية، إدواردو ليتي إن تكاليف إعادة البناء ستكون "أعلى بكثير" من 19 مليار ريال (2.9 مليار جنيه استرليني) التي قدرها في البداية.

ولا تزال عدة مدن تحت الماء، بما في ذلك عاصمة الولاية، بورتو أليغري، حيث غمرت المياه 46 حيًا من أصل 96. وحتى سكان المناطق التي لم تغمرها الفيضانات اضطروا إلى تحمل أيام بدون كهرباء ومياه صالحة للشرب.

الأمل ضئيل في انحسار المياه قريبًا

ومن بين الأنهار السبعة الرئيسية في الولاية، لا تزال خمسة منها فوق الحد الأقصى لمستوى المياه، ويقول الخبراء إن الأمل ضئيل في انحسار المياه في أي وقت قريب، حسب "الجارديان".

وقال أندرسون روهوف، الأستاذ في معهد البحوث الهيدروليكية (IPH) بجامعة ريو غراندي دو سول الفيدرالية: "كانت هذه الأمطار نموذجية لأزمة المناخ: كانت غزيرة للغاية، مع تركز كمية كبيرة من المياه في فترة قصيرة".

وقال رودريغو بايفا، وهو أستاذ آخر في معهد IPH: "إنه بينما كانت المياه تستنزف تدريجيًا من نهر جوايبا، إلا أن المزيد من المياه لا تزال تأتي من المنبع"، مضيفًا: "لا تزال هناك كمية كبيرة مخزنة في السهول الفيضية النهرية فوق نهر جوايبا".

وفي ثلاثة أيام فقط، شهدت الولاية كمية الأمطار التي تهطل عادة على مدى أربعة أشهر.

تسببت العاصفة في فيضان أنهار تاكواري، وكاي، وباردو، وجاكوي، وسينوس، وغرافاتاي، والتي تتدفق جميعها إلى نهر غوايبا، وهو مسطح مائي ضخم يمر عبر بورتو أليغري.

وفي غضون 48 ساعة فقط، ارتفع منسوب المياه في نهر جوايبا إلى أكثر من 5 أمتار، مما أدى إلى غمر سدود الصرف الصحي، وتدفقت مياه الفيضانات عبر المدينة وفشلت أنظمة احتواء السدود في احتواء المياه.

ووجد ملعبا أكبر فريقين لكرة القدم في المنطقة، جريميو وإنترناسيونال، أنفسهما تحت الماء مما أدى إلى تأجيل المباريات.

ومنذ ذلك الحين، خفت حدة هطول الأمطار، ولكن الفيضانات لا تزال مستمرة، ومن المرجح أن تظل مستويات المياه مرتفعة لعدة أيام، حسب الخبراء.