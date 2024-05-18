متاحف الاسكندرية تستقبل روادها في اليوم العالمي بالورد

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"، استقبلت متاحف الإسكندرية زوارها بالورود والشيكولاته تشجيعا لضيوفها.

اليوم العالمي للمتاحف.

يأتي هذا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وهو احتفال دولي يتم تنظيمه من قبل المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام 1977. افتتحت جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار أبوابها اليوم السبت مجانًا لزوارها المصريين.

وقد تم فتح أبواب المتاحف الثلاثة للزوار مجانًا، وهي متحف الإسكندرية القومي، ومتحف اليوناني الروماني، ومتحف المجوهرات الملكية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف.

ورش عمل وفعاليات

وحرصت المتاحف على تقديم عدد من ورش العمل والفعاليات لزوارها، بما في ذلك ورشة فنية حول صناعة الحلي لمجموعة من المكفوفين، وعرض بنتاج الورشة بالإضافة إلى عرض مجموعة من الحلي التي تشبه الحلي القديمة، لتمكين المكفوفين من لمسها والتعرف عليها وذلك نظراً لعدم قدرتهم على رؤيتها داخل المتاحف.

كما نظمت المتاحف ندوة حول صناعة الحلي في العصور القديمة خصيصاً لزوار المتحف من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تمكينهم من الاستفادة الإيجابية من فعاليات المتاحف.

مبادرات مجتمعية لتشجيع الاطفال

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، نظمت مبادرة الخير "يعم المجتمعية" جولة في متحف محمود سعيد لأطفال القرى والنجوع المحيطة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت مروة حافظ، مسؤولة المبادرة، إن الهدف من الجولة هو تشجيع الأطفال على التعرف على جانب من تاريخ بلدهم الأثري والثقافي في إطار الجولات المتحفية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. وأضافت حافظ أن الجولة المتحفية جاءت تكريماً للأطفال وتشجيعاً لهم على الاستمتاع بتجربة تعليمية شاملة.

وأشارت حافظ إلى أن الهدف من جولات الأطفال هو مزج الفن بصحتهم النفسية، ولذلك تم اختيار متحف محمود سعيد لتوضيح كيفية التعبير النفسي من خلال رسم لوحات تعبيرية ذات بعد جمالي، وهذا سيؤثر إيجاباً في حياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدولي للمتاحف اختار موضوع "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي" للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.

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