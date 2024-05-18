حبس 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية فى دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية اليوم بحبس ٣ متهمين، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية وبيعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة بهم.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

باستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.