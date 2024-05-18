السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنمية المحلية" تكشف حجم مبيعات "سند الخير" فى 100 أسبوع

مبادرة سند الخير
مبادرة سند الخير

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها منذ 100 أسبوع وحتى الآن، لافتا إلى أن المبادرة حصدت أكثر من 426 مليون جنيه و300 ألف.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: حريصون على تخفيف العبء على المواطنين والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بتخفيضات تصل إلى 20%.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن المبادرة طافت 18 محافظة عبر 100 سيارة، لافتا إلى أن «سند الخير» تشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة، إضافة لـ3 مبادرات شبابية أسهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

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