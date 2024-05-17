وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك باجتماع منظمة العمل الدولية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة؛ باجتماع منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة إريك أوشلين مدير منظمة العمل الدولية، وسيليست دريك نائب المدير العام للمنظمة.

وخلال الاجتماع استعرض السفير هشام بدر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهدافها، كما تطرق بدر إلى آلية تقييم المشروعات التي تعتمد على معايير علمية متخصصة ونماذج استرشادية في المراحل المختلفة.

وتناول السفير هشام بدر، خلال الاجتماع، الحديث حول جهود فريق عمل المبادرة في نشر الوعي والوصول إلى ما يقرب من 18 مليون مواطن في جميع المحافظات، من خلال ورش عمل وجلسات تدريب وندوات في العديد من الجهات، بالإضافة إلى الجامعات المحلية والدولية حيث تم عقد ما يقرب من 170 لقاء.

واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة من نجاح خلال الدورتين السابقين، مؤكدًا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلولًا لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها مصر بعرضها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار.

وأوضح بدر أن المبادرة شهدت تطورًا ملحوظًا في جودة المشروعات المقدمة خلال الدورة الثانية من المبادرة، مما يعكس أثرها في تغيير نمط تفكير المواطن المصري ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة لخلق قاعدة البيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية، ما يسهم في إيجاد فرص للاستثمار والتمويل.

ومن جانبهم أكد ممثلو منظمة العمل الدولية حرصهم على دعم المبادرة ودعم تطوير وتمويل المشروعات الفائزة.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 2024/2023



واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 2024/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2024/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

