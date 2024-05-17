الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنطلق غدًا.. تفاصيل بداية ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة

امتحانات
امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت، 18 مايو، حيث إنه بداية انطلاق ماراثون امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية بلجان تعليم الجيزة.

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وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة: تنطلق يوم السبت الموافق 18 مايو امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام- لغات) للفصل الدراسي الثاني- الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسي 2023/ 2024، وتستغرق ٦ أيام حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة مقسم على٦٩٧ لجنة، بالإضافة إلى لجنة 57357. 

وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا، والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة. 

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان. 
ويؤدى أبناؤنا الطلاب في اليوم الأول في تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط.

ويوم الأحد 19 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
وسيكون يوم الإثنين 20 مايو امتحان مادة الهندسة.
ويوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي اللعة الأجنبية والتربية الدينية.
ويوم الأربعاء 22 مايو مادتي العلوم والتربية الفنية.
وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 23 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

وأكد وكيل الوزارة على السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا، مع تواجد الموجه المقيم لمتابعة كافة أعمال الامتحانات، وتذليل كافة المعوقات الصعوبات. 
كما أكد التواصل المستمر مع السادة رؤساء الأحياء والمدن لإزالة المعوقات والصعوبات خارج أسوار المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية، مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني أ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر إجراء امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة امتحان

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