رضا فرحات: مصر المحرك الرئيسى للجهود العربية والإقليمية الداعمة لفلسطين

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الثالثة والثلاثين، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة المنامة بمملكة البحرين، تعكس التزام مصر بالتعاون الإقليمي للتصدي لكل التحديات الأمنية والسياسية التي يمر بها العالم العربي، مما يعكس دور مصر كوسيط لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية توقيت هذه القمة؛ لأنها تأتي في ظروف استثنائية في ظل الممارسات اللا إنسانية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعود بنا إلى العصور الوسطى مطالبًا المجتمع الدولى بموقف جاد لوقف هذه الاعتداءات الوحشية على الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن كلمة الرئيس السيسي، خلال القمة عبرت عن صوت معاناة المواطن الفلسطيني من ويلات الحرب، وعكست طبيعة تعاطي السياسة المصرية مع المواقف الخارجية إقليميًا ودوليًا ووضعت أسسًا واضحة لوقف نزيف الدم الفلسطيني واستقرار الوضع بالمنطقة العربية بأكملها وكشفت عن الموقف المصري الداعم لكل الجهود العربية من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم للأمام والتأكيد على موقف مصر الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدًا في كل لقاءاته لحشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض التهجير وتمكين أهالي قطاع غزة من العودة إلى ديارهم مشددًا على أن موقف مصر الرافض جملة وتفصيلًا الوضع الحالي والكارثة الانسانية في غزة واضح وصريح والتخاذل عن وقف هذه الحرب ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة وستكون عواقبها وخيمة على العالم أجمع وليس منطقة الشرق الأوسط فقط.

وأوضح أن مصر المحرك الرئيسي للجهود العربية والإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتحمل على عاتقها حقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في كل مشاركاتها بالمحافل الدولية والمنابر العالمية وستظل متمسكة بدورها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من ويلات هذه الحرب الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني وانتزاع موقف دولي واضح برفض تصفية القضية الفلسطينية.