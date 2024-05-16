الخميس 16 مايو 2024
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مصر

منح مهلة أخيرة للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع قطع أراضٍ فى سفنكس الجديدة

قطع أراضٍ فى سفنكس
قطع أراضٍ فى سفنكس الجديدة

أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، عن منح مهلة أخيرة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف،  للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم ضمن حدود القرارات الجمهورية أرقام ۱۱۳ لسنة 2018، و٦١ لسنة ۲۰۱۹، و٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠ بمدينة سفنكس الجديدة، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

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توفيق الأوضاع

وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة أنه على العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بالكيلو ٥٥ طريق القاهرة، الإسكندرية الصحراوي؛ لاستيفاء كافة المستندات، واستكمال كل الإجراءات لتوفيق الأوضاع، وذلك حرصًا على الصالح العام ومصالح المواطنين.

وحذر رئيس الجهاز من أنه في حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة سفنكس، التعامل على الأراضي المشار إليها في ضوء المخطط المعتمد للمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة المرور على أعمال مشروع خط المياه  قطر ٤٠٠/٥٠٠مم، والفرمة التمهيدية للطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، وكذلك المرور على مشروع تنفيذ أعمال توسعة محور سفنكس، ومشروع أعمال التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، المرحلة الأولى.

وشدد رئيس الجهاز على شركات المقاولات ضرورة تكثيف العمل بالمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، مؤكدًا دعم الهيئة وجهاز المدينة للشركات المنفذة لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالمدينة.

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