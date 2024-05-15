الفريق كامل الوزير يكشف عن تكلفة الطرق فى قرى حياة كريمة (فيديو)

صرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأن إجمالي استثمارات الطرق بقرى مبادرة حياة كريمة قد بلغت نحو 13.5 مليار جنيه، قائلا إنه نظرًا للزيادة الأخيرة في الأسعار، سيشهد جدول التنفيذ تمديدًا طفيفًا، مع التأكيد على أن العمل سيستمر وفق الميزانية المحددة ابتداءً من يوليو المقبل.

وأضاف الوزير خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن المشروعات ضمن المبادرة لن تتوقف، رغم تأجيل بعضها مؤقتًا، موضحًا أنه تم بالفعل تدشين عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية التي بدأت في تقديم خدماتها للمواطنين.

وأعلن الوزير عن خطط لإنشاء محور جديد كبديل لخزان أسوان بهدف تخفيف الضغط عن السد القديم، وكذلك إنشاء محور آخر لربط مدينة أجا بالدقهلية بالطريق الغربي الرابط بين طنطا والمنصورة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية وخلق فرص عمل للمواطنين.

وفي سياق متصل، أوضح أنه يجري مباحثات مع رؤساء الشركات المصرية؛ لضمان توفير مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت، مع التأكيد على أن توريد هذه المواد للمشروعات سيتم بنظام الدفع بالآجل، دعمًا لاستمرارية ونجاح المشروعات القومية.