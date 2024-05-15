"الأبنية التعليمية": 24 مليار جنيه مخصصات العام المالى الجديد

استعرض اللواء يسري سالم، مساعد وزير التعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ميزانية الهيئة عن العام المالي الجديد 2024/ 2025، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت قد طالبت بمخصصات بقيمة 33.5 مليار جنيه، فيما قدرت المخصصات من جانب وزارة المالية بقيمة 24 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية.

الهيئة مضطرة لتنفيذ 90% فقط من خطتها

وأضاف سالم أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية مضطرة لتنفيذ 90% فقط من خطتها في ظل عدم توفير المخصصات التي تم طلبها.

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "قوتك تنفذ بكام مليار في السنة؟". ورد مساعد الوزير قائلا: "اللي الدولة هتقول عليه هنفذه".

وعاود وكيل خطة النواب سؤاله: "كم فصل تم بناؤه في العام الدراسي الحالي؟".

ورد اللواء يسري سالم: "عملنا ٦٠٠٠ فصل".

من جهته قال ياسر عمر: "كده أنت شغال بـ20% من القوة اللي معاك".

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/ 2025.

وقال أحمد عبدالحميد، ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/ 2025، إن موازنة الديوان العام للوزارة إجمالي المقدرات 21.5 مليار جنيه بزيادة 17 مليارًَا عن العام المالي السابق، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين والمزايا التأمينية وخطة الحماية الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا.

كان مجلس النواب قد ناقش خلال الأيام الماضية، الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي "2022/ 2023"، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، قرر المجلس إحالة ما ورد من توصيات بشأن مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.