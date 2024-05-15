الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الأبنية التعليمية": 24 مليار جنيه مخصصات العام المالى الجديد

يسري سالم
يسري سالم

استعرض اللواء يسري سالم، مساعد وزير التعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ميزانية الهيئة عن العام المالي الجديد 2024/ 2025، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت قد طالبت بمخصصات بقيمة 33.5 مليار جنيه، فيما قدرت المخصصات من جانب وزارة المالية بقيمة 24 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية.

الهيئة مضطرة لتنفيذ 90% فقط من خطتها 

وأضاف سالم أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية مضطرة لتنفيذ 90% فقط من خطتها في ظل عدم توفير المخصصات التي تم طلبها.

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "قوتك تنفذ بكام مليار في السنة؟". ورد مساعد الوزير قائلا: "اللي الدولة هتقول عليه هنفذه".

وعاود وكيل خطة النواب سؤاله: "كم فصل تم بناؤه في العام الدراسي الحالي؟".

ورد اللواء يسري سالم: "عملنا ٦٠٠٠ فصل".

من جهته قال ياسر عمر: "كده أنت شغال بـ20% من القوة اللي معاك".

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/ 2025.

وقال أحمد عبدالحميد، ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/ 2025، إن موازنة الديوان العام للوزارة إجمالي المقدرات 21.5 مليار جنيه بزيادة 17 مليارًَا عن العام المالي السابق، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين والمزايا التأمينية وخطة الحماية الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا.

كان مجلس النواب قد ناقش خلال الأيام الماضية، الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي "2022/ 2023"، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، قرر المجلس إحالة ما ورد من توصيات بشأن مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

الابنية التعليمية وزارة المالية الخطة والموازنة مجلس النواب مشروع الموازنة

مواد متعلقة

"ممثل التعليم" أمام البرلمان: تعيين 14 ألفًا ضمن الـ30 ألف معلم وأجورهم مدرجة على المديريات

"التعليم": 21.5 مليار جنيه ميزانية ديوان عام الوزارة 2024-2025

"خطة النواب" تناقش موازنة البرامج والأداء لـ"التعليم"

"صحة النواب" تقرر تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجانب

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

أسعار الأضاحى 2024.. استقرار نسبى للأبقار والإبل والجاموس

أسعار اللحوم والأضاحي اليوم 15 مايو 2024.. الحق اشتري قبل العيد

أسعار الأضاحي في الدقهلية 2024.. اعرف قبل ما تشتري

معنى كلمة "أوبة".. سؤال يحير طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة