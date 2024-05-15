وزير النقل يكشف عن تحديثات جديدة فى سياحة اليخوت لزيادة العوائد (فيديو)

صرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأن الوزارة بصدد دراسة مقترحات لتقديم تسهيلات في سياحة اليخوت، في إطار جهودها لتعزيز العوائد المالية من هذا القطاع الحيوي.

أشار الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، مباشرةً من ميناء السخنة، إلى أن الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق تقدم سياحة اليخوت والتي كانت تستغرق حتى 35 يومًا، قد تم تبسيطها بشكل كبير، وأضاف أنه تم إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الزيارات وتفاصيل الرحلات البحرية، مما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات وتسهيل دفع الرسوم.

وأكد الوزير أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ هذه التسهيلات منذ ما يزيد عن عام، بناءً على اقتراح من رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، والذي شمل تسهيلات لليخوت المحلية أيضًا، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير مارينا جذابة تكون مدعومة بفندق كبير أو منطقة سياحية وثقافية، لتعزيز جاذبية مصر كوجهة لسياحة اليخوت.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتعظيم التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن هناك اتفاقية تعاون بين ميناء دمياط وميناء تريسا الإيطالي، بالإضافة إلى شراكات مع شركات نقل ملاحي مصرية وإيطالية، وأشار إلى توقيع اتفاقية فيينا 68، التي تسهل مرور شركات الشحن الإيطالية عبر الأراضي المصرية والعكس، مما يعزز من سلاسة الحركة التجارية بين البلدين.