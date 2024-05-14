وزيرة الهجرة: حريصون على تعزيز ثقافة الهجرة الآمنة والتدريب من أجل التوظيف

ضمن جولتها في محافظة بني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الكائن مقرها بجمعية رعاية المؤسسات بمدينة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون معاون الوزيرة للمشروعات والتعاون الدولي والمشرف على المركز المصري الألماني، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزيرة الهجرة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهم البرامج التي تم تنفيذها في محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، موضحة أن إجمالي المستفيدين من أهل بني سويف من خلال غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبالتعاون مع جمعية "شباب الخير"، بلغ 315 مستفيدا، حيث شملت التدريبات: (تطوير أعمال - إلكترونيات القدرة إلكترونيات صناعية) مقدمة في برمجة CNC ماكينة الخراطة - رولمان البلي، صندوق التروس والمضخات - أساسيات اللحام - المهارات الرقمية - تركيبات كهربائية - أساسيات التحكم المبرمج - التحكم الكهربي بدوائر ضغط الهواء - إنتاج منتجات ذكية باستخدام آلة الخراطة - إدارة المشاريع- تصنيع باستخدام CNC ماكينة الفريزة - إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الخراطة - تأهيل وظيفي - تسويق رقمي - الأمن والسلامة المهنية - إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الفريزة - مقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة - الاختبارات الإتلافية للحام - مبيعات - إرشاد وظيفي - جلسات استشارية عن الهجرة لحاملي المؤهلات الفنية - جلسات استشارية عن الهجرة لحاملي المؤهلات العليا - مهارات رقمية - مهارات التوظيف - إدارة المشاريع).

وقالت السفيرة سها جندي إن غرف المركز تخدم جهود التدريب من أجل التشغيل في السوقين المصرية والألمانية، من خلال ما تقدمه من خدمات تدريب متعددة تستهدف تدريب الشباب المصري في مختلف المحافظات، منها محافظة بني سويف وفق أعلى معايير التدريب العالمية التي تناسب احتياجات سوق العمل الألمانية والأوروبية، متابعة: "أننا نقدم البديل عن الهجرة غير الشرعية وأصبح أمام كل شاب يرغب في الهجرة فرصة مهمة لأن يسلك الطريق بشكل شرعي ورسمي، وهذا ما يجعل دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والغرف التابعة له، غاية في الأهمية وفرصة مهمة يجب على كل الملتحقين به استغلالها أفضل استغلال".

محافظ بني سويف يشيد بجهود وزيرة الهجرة ويثني على دور المركز المصري الألماني في مجال تأهيل وتطوير قدرات الشباب للحصول على فرص عمل

من جهته، أشاد محافظ بني سويف بجهود السفيرة سها جندي، كما أثنى على دور المركز المصري الألماني في مجال تأهيل وتطوير قدرات الشباب للحصول على فرص عمل، والتي تعتبر في الفترة الحالية من أكبر التحديات التي تواجه معظم دول العالم، نظرا للتقلبات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعلها على قمة الأولويات، ومنوها إلى أن هذه المبادرة تعتبر طاقة نور للشباب ليعيدوا اكتشاف أنفسهم وإعادة النظر في بعض المفاهيم الخاصة بربط فرص وسوق العمل بالدراسة والتعليم.

هذا فيما أشار القائمون على غرفة المركز إلى أن هناك الكثير من الدورات التدريبية التي تم تقديمها للشباب، بجانب الجلسات الاستشارية لحاملي المؤهلات العليا، وخريجي المدارس الفنية والتكنولوجية، من أجل التدريب والتأهيل على أعلى مستوى وملاحقة تطورات سوق العمل سواء المحلية أو الدولية أو الإقليمية، وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أن الشباب المصري هم مستقبل الوطن ولديهم فرصة كبيرة من خلال التدريب على أعلى مستوى للحصول على فرص أكبر، سواء داخل مصر أو خارجها.

كما أجرت الوزيرة نقاشا مع المتدربين بشأن التدريبات التي يتلقونها، مؤكدة أنها حريصة على تقديم أفضل جودة ممكنة في هذه التدريبات، وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد بجانب هذه الدورات التدريبية المهمة، حتى يصبحوا مؤهلين بشكل كامل لسوق العمل الألمانية والأوروبية، وعلى صعيد متواصل وخلال الجولة تفقدت السفيرة سها جندي مقر تدريب التابع الوكالة الكندية owap، والذي يتلقون به تدريبا خاصا بالمرأة وتمكينها.

وفي ختام جولتها بغرفة المركز، شددت وزيرة الهجرة، على أهمية وضع خطط تنفيذية للوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب في الشريحة المستهدفة، ضمن جهود الوزارة للتدريب من أجل التوظيف، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لإتاحة فرص العمل للشباب، وتعزيز ثقافة الهجرة الآمنة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هذا فيما قامت جمعية رعاية المؤسسات في بني سويف بإهداء دروع تذكارية لكل من السيدة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، والسيد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، تكريمًا وتقديرًا لدور وجهود كل منهما.