شريف الجبلي: نهدف لزيادة الصادرات المصرية لـ 100مليار دولار

ناقش خبراء وممثلون حكوميون في مؤتمر "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير: المثلث الذهبي" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الإثنين، سبل تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية ودخول أسواق جديدة.

هدف طموح

وحدد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، هدفًا لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

ويرى الجبلي أن زيادة الصادرات إلى أفريقيا فرصة كبيرة، معتبرًا أن ضعف تواجد البنوك المصرية في القارة وعدم وجود خطوط نقل بحري منتظمة من التحديات الرئيسية.

وطالب الجبلي بإنشاء منظومة موحدة لتيسير التصدير وتفعيل المجلس الأعلى للتصدير وإنشاء شركة لضمان الصادرات.

فرص وتحديات

ويرى باسم فاروق، الوزير المفوض التجاري، أن جائحة كورونا خلقت فرصًا تصديرية جديدة لمصر مع اتجاه الأسواق لمصادر جديدة، وتُعد البصمة الكربونية للمصانع المصرية من التحديات الجديدة للتصدير، و يجري العمل على معالجتها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وطالب محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، بتسهيل استيراد المكونات الداخلة في التصنيع وإعطاء مزايا لصناعة المكونات محليًا.

و يرى وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن ارتفاع أسعار الغاز يُشكل تحديًا لصادرات مواد البناء و السيراميك مما يتطلب تعديل المناخ الاستثماري وإيجاد حلول لتأمين المخاطر.

وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى منع الاتحاد الأوروبي للاستيراد من روسيا وفتح المجال أمام المنتج المصري للتعويض عن ذلك.

خطوات نحو المستقبل

وشدد أبو المكارم على ضرورة زيادة عدد المصدرين و دعم الشحن والنقل لجميع الدول و زيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية، وتضمنت مطالب المشاركين في الجلسة،سرعة رد الأعباء التصديرية ، ودعم الشحن لأفريقيا بحيث لا تتعدى مدته 3 أشهر، ووجود بنوك مصرية في إفريقيا، وخطوط نقل بحري منتظمة، ومراكز لوجستية، وحل أزمة الأراضي الصناعية، وتسهيل استيراد المكونات، ودعم صناعة المكونات محليًا، ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الغاز .