"صحة الشيوخ" توصى بالبدء فى أعمال تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح الشيمى، بشأن "تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بمنطقة اللبان بغرب الإسكندرية"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بحضور ممثلي الحكومة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة.

وأوضح النائب سامح الشيمى مقدم الاقتراح برغبة، أن مستشفى دار إسماعيل للولادة تعتبر من أقدم المستشفيات، وتخدم غرب الإسكندرية لموقعها في منطقة اللبان وقربها من مينا البصل وكرموز والجمرك والمنشية، أنشئت عام ١٩٠٥ وتم تشغيلها عام ۱۹۱۲ وتبلغ مساحتها ٤ آلاف متر تقريبًا، وهى مستشفى متخصصة في أمراض النساء والولادة والأطفال حديثة الولادة.

وأكد الشيمي أن هذا الصرح الطبي يعتبر من أقدم المستشفيات التي تخدم منطقة غرب الإسكندرية "اللبان وكرموز والمنشية والجمرك حتى العامرية وبرج العرب" بل تخدم الوافدين من المحافظات القريبة البحيرة ومطروح، بينما القوة الاستيعابية لهذه المستشفى من حضانات أطفال وأجهزة تنفس للأطفال وحديثي الولادة لا تتوفر بشكل كاف لسد العجز حتى يتوفر الرعاية الصحية اللازمة للأمهات والأطفال، كما أنه في حالة توفر الأجهزة اللأزمة سوف يخفف الضغط على مستشفى الأطفال الجامعي (الشاطبي).

وطالب النائب سامح الشيمي بتطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة وتزويدها بالأجهزة المناسبة.



وقالت الدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم إدراج مشروع تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية بالخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات العلاجية بالوزارة للعام المالى 2023 /2024 بمبلغ 3 ملايين جنيه، وتمت مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات بالوزارة متضمنًا البرنامج الوظيفى وخطة التطوير، وتمت مخاطبة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات، وتمت موافاة المديرية بملاءمة التوجيه نحو البدء في تنفيذ أعمال التطوير (المبنى الأثرى – المبنى الثانى) منفصلين، وتم ترشيح لجنة من الاستشاريين من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعاينة المبنى الأثري بالمستشفى وتحديد مدى صلاحيته.

أكد الدكتورمحمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أنه سيتم إصدار أمر اسناد من السيد مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية قبل 30 /6 /2024 تمهيدًا لإسناد التطوير للشركة المنفذة.

وعلى هامش الاجتماع نوه أعضاء لجنة الصحة والسكان بضرورة مراجعة لائحة تسعير الخدمات الصحية، واقترحوا عمل خطة استرشادية صحية لتفنين صرف الأدوية من منافد الصحة بالجرعات المناسبة، بما يضمن عدم إهدارها وإرضاء متلقى الخدمة الصحية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إنهاء إجراءات أمر الإسناد للبدء في أعمال التطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية، وتزويدها بالأجهزة اللازمة في موعد أقصاه 30 /6 /2024 مع المتابعة مع مقدم الاقتراح برغبة بسير إجراءات أمر الاسناد للبدء في التنفيذ.