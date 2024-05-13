نواب يؤكدون دعمهم القوى للقضية الفلسطينية وسط التحديات الإقليمية (فيديو)

أكدت النائبة أميرة صابر، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، على الانقسامات الداخلية الإسرائيلية والضغوط التي تواجهها حكومتهم.

وأشادت "صابر"، خلال لقائها مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، بصمود الشعب الفلسطيني ووعيهم الكبير تجاه قضيتهم الوطنية، مشيرة إلى الدور البارز الذي لعبه المفاوض المصري في دعم القضية.

من جانبه، شدد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، على انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية وحقوق الإنسان، معتبرًا أن هناك محاولات من الحكومة الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، بدءا من غزة وانتقالًا إلى الضفة الغربية.

وأكد على موقف مصر الرافض للتهجير القسري ودفاعها المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني، مستندًا إلى المسؤولية التاريخية التي تحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية.