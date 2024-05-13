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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أونروا: 300 ألف فلسطينى نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصى

أونروا
أونروا

كشفت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إيناس حمدان، عن أن 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي.

وقالت القائم بأعمال مكتب الإعلام في وكالة أونروا في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد، إن منطقة المواصي تفتقر الخدمات الأساسية للنازحين، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود نقص حاد في الوقود والمساعدات الإنسانية.

وبينت أنه دون وقود لن نتمكن من تقديم الخدمات للنازحين، مضيفة أنه لا أماكن كافية للنازحين من رفح الفلسطينية، وأعربت عن مخاوفها من تكرار سيناريوهات الجوع في رفح الفلسطينية.

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