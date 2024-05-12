الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إعدام 6 متهمين بقتل شخص وترويع المواطنين في بولاق

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، بإعدام 6 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخرين بمنطقة بولاق الدكرور في العام 2022.

نسبت النيابة العامة، للمتهمين ارتكابهم جرائم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وقتل المجني عليه «تامر كامل» مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على إزهاق روحه ما أن ظفروا به بإطلاق الأعيرة النارية تجاه متسببين في الإصابات التي أودت بحياته والمبينة بتقرير الطب الشرعي، وذلك إثر خلاف دار بينهم.

وأفادت النيابة بأن المتهمين حازوا أسلحة بيضاء ومفرقعات واستخدموا في ارتكاب جريمتهم، إذ تعدوا على اثنين آخرين كانا يحاولا الدفاع عن المجني عليه فأحدثوا إصابتهما، معرضين حياة المواطنين إلى الخطر.

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