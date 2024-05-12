رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غدٍ الإثنين الموافق 13 مايو.

جاء رفع الجلسة بعد أن أحال رئيس المجلس طلب المناقشة العامة من النائب زين الإطناوى، بشأن سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، وكل ما يتعلق به من مناقشات الأعضاء وبيان وزير الشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على إحدى الجلسات المقبلة.

مجهودات وزارة الشباب والرياضة

وأشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمجهودات وزارة الشباب والرياضة وما تقوم به من عمل، وكذلك بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس الشيوخ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ إن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تحديدًا من الوزراء الذين لهم دور رائع مع مجلس الشيوخ، ويلبي كل المقترحات والطلبات النيابية الخاصة بالمواطنين، طالما تدخل في إطار الممكن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، تعقيبًا على حديث النائب حسين خضير، الذي تناول الحديث عن مركز شباب يخص دائرته.

وقال "خضير" إن وزارة الشباب متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، قامت بمجهود كبير الفترة الماضية، إلا أنه منذ 10 سنوات قد تبرعت بأرض لصالح وزارة الشباب لكن لم أجد استجابة، والتقيت الوزير في مكتبه منذ عام حول هذه القضية وقابلني بشكل جيد، ليقاطعه رئيس المجلس مطالبًا بأن يكون هناك لقاء مجدد مع الوزير لمناقشة هذا الأمر لا سيما أنه يتعلق بمشكلة خاصة حتى لا يضيع وقت الجلسة المخصصة لمناقشة قضية محددة.