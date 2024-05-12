الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب الجمعية.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته فى منزل والدها بالطالبية

إعدام
إعدام

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهم بقتل زوجته أمام طفلتها في منطقة الطالبية، بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي في إعدامه.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزوري، بعضوية المستشارين محمد أنور عبدالفتاح أبوسحلي، وبهاء محمد عطية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمود. م"، في القضية رقم 20877 لسنة 2023 جنايات الطالبية، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قتل زوجته طعنًا بسكين أمام طفلتها "رودينا" داخل مسكن والدها، بسبب خلافات بينهما على مبالغ مالية "جمعية".

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بقيام شاب بقتل زوجته داخل منزل والدها طعنًا بسكين.

انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها تعيش مع أهلها بعد أن تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات الجيزة الإعدام شنق ا قتل منطقة الطالبية

مواد متعلقة

موظفة تتهم حارس عقار بالتسلل إلى غرفة نومها فى الطالبية

خناقة على "توك توك".. بائعة خضار تقتل شابًا فى الطالبية

الأكثر قراءة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب