بسبب الجمعية.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته فى منزل والدها بالطالبية

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهم بقتل زوجته أمام طفلتها في منطقة الطالبية، بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي في إعدامه.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزوري، بعضوية المستشارين محمد أنور عبدالفتاح أبوسحلي، وبهاء محمد عطية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمود. م"، في القضية رقم 20877 لسنة 2023 جنايات الطالبية، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قتل زوجته طعنًا بسكين أمام طفلتها "رودينا" داخل مسكن والدها، بسبب خلافات بينهما على مبالغ مالية "جمعية".

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بقيام شاب بقتل زوجته داخل منزل والدها طعنًا بسكين.

انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها تعيش مع أهلها بعد أن تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.