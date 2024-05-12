أكرم السيسى لـ"الشاهد": الدولة أكدت على خطوطها الحمراء أن سيناء خط أحمر

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن مصر من الناحية الرسمية، فالحق يُقال أنها تتبع خطة ثابتة وأعلنت عن الخطوط الحمراء للعدو وهي "سيناء مصرية" ولا يمكن التفريط في حبة رمل واحدة، أما القضية الفلسطينية فهذا شأن فلسطيني عربي قومي لاب لكل العالم العربي أن يشترك فيه، لا تقع فيها مصر وحدها.

وأضاف الدكتور أكرم السيسي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الخطة السياسية المصرية واضحة وليس فيها أي لبس، لافتًا إلى أن إسرائيل أرادت أكثر من مرة توقع مصر في محاولات استفزاز واتهامات تلقيها على مصر.

الموسم السادس من برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.